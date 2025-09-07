Luis Fernando murió 25 días después de una convulsión ¿qué le pasó?

Resumen: Muere un habitante de calle en Medellín, identificado como Luis Fernando Luna Álvarez, tras sufrir convulsiones. Las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento en el hospital.

Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció la muerte de un habitante de calle en un hospital de Medellín, quien estuvo internado por más de 25 días.

La víctima, identificada extraoficialmente como Luis Fernando Luna Álvarez, de 47 años, había sido ingresado el pasado 12 de agosto, luego de sufrir un evento de convulsión en las instalaciones de un centro día.

Según se conoció, el hombre falleció en la madrugada de este domingo 7 de septiembre, a las 4:00 de la mañana, al parecer a causa de un golpe que sufrió en la cabeza por una fuerte convulsión.

Este golpe, según cuentan testigos, habría sido la causa de una lesión en la base del cerebro.

Luis Fernando, al no portar ninguna identificación por su condición de calle, habría sido reconocido por otros habitantes del sector. El hombre, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, había sido trasladado al hospital para recibir atención médica especializada, pero a pesar de los esfuerzos, falleció.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos para esclarecer los móviles del deceso. Aunque se presume que su muerte fue por causas accidentales, se está a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar la causa del fallecimiento, ya que quedó por establecer.

