Luis Fernando Muriel es pretendido por el Torino

Esta ha sido una de las temporadas más irregulares para Luis Fernando Muriel en Europa, tan solo ha marcado un gol y ha hecho tres asistencias en 22 partidos jugados, de los cuales solo en ocho lo ha conseguido como titular.

Este panorama pone en duda la continuidad del colombiano en el Atalanta, equipo con el que tiene contrato hasta mediados del 2024.

El delantero cafetero no marca un gol desde hace seis meses, no obstante, eso no es impedimento para que desde Italia lleguen rumores acerca de un supuesto cambio de club frente al interés que despierta en equipos como Torino, el cual estaría buscando subir el nivel de su ataque para la próxima temporada.

“El Torino de Ivan Juric ha encontrado en Tony Sanabria al rematador que llevaba tiempo echando en falta esta temporada. 8 goles en Liga son un buen botín para el delantero paraguayo. Sin embargo, el club quiere encontrar un verdadero bombardero para el próximo año. Según varios medios, el nombre que podría subir el listón es el de Luis Muriel, el delantero colombiano del Atalanta”, informó Calciomercato.

Por ahora, el jugador de 31 años deberá enfocarse en los nueve partidos que le restan al conjunto de Bérgamo en la temporada, donde tienen como gran objetivo clasificar a la Champions League. En la actualidad, los dirigidos por Gian Piero Gasperini ocupan el sexto puesto con 48 puntos, a cuatro de la plaza que da cupo al campeonato.

