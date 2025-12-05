Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Luis Fernando Herrera nació en Medellín y su cuerpo está en Bogotá ¿lo conoce?

    Hasta la fecha ningún familiar o conocido se ha acercado a preguntar por el caso

    Publicado por: SoloDuque

    Luis Fernando Herrera Montoya tenía 64 años de edad
    Luis Fernando Herrera Montoya tenía 64 años de edad
    Luis Fernando Herrera nació en Medellín y su cuerpo está en Bogotá ¿lo conoce?

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Bogotá, ingresó el cuerpo de LUIS FERNANDO HERRERA MONTOYA de 64 años de edad, nacido el 22 de mayo de 1961 en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Bogotá, ingresó el cuerpo de LUIS FERNANDO HERRERA MONTOYA de 64 años de edad, nacido el 22 de mayo de 1961 en Medellín.

    Ingresó el 23 de noviembre de 2025 a la sede de Medicina Legal Bogotá sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita ubicar familiares y acercarse a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la calle 7 A 12 A-51 Piso 1 o comunicarse al teléfono 601 918 70 20, extensión 23606 y 23608.

    Aquí más Cuerpos en la Morgue

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.