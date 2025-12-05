Luis Fernando Herrera nació en Medellín y su cuerpo está en Bogotá ¿lo conoce?

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Bogotá, ingresó el cuerpo de LUIS FERNANDO HERRERA MONTOYA de 64 años de edad, nacido el 22 de mayo de 1961 en Medellín.

Ingresó el 23 de noviembre de 2025 a la sede de Medicina Legal Bogotá sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

Se solicita ubicar familiares y acercarse a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la calle 7 A 12 A-51 Piso 1 o comunicarse al teléfono 601 918 70 20, extensión 23606 y 23608.

