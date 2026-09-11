Luis Fernando Hernández desapareció en Bello

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Resumen: Luis Fernando Hernández Zapata, de 33 años, es un hombre de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina. Se encuentra reportado como desaparecido, según la información suministrada.

Luis Fernando Hernández Zapata, de 33 años, es un hombre de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina. Se encuentra reportado como desaparecido, según la información suministrada.

La desaparición ocurrió el 12 de junio de 2026 en Bello, Antioquia. Al momento de la desaparición, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba, debido a que estas no son recordadas.

Como señal particular de identificación, Luis Fernando Hernández Zapata presenta una cicatriz grande ubicada a un costado del estómago. Esta característica puede ser relevante para facilitar su identificación en caso de ser localizado.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes