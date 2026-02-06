Menú Últimas noticias
    Luis Fernando Carvajal desapareció en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Resumen: Luis Fernando Carvajal Durango es un hombre colombiano de 36 años de edad. Su identidad de género es masculina y no se cuenta con información disponible sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Como señal particular relevante, presenta un tatuaje de una iguana en el cuello, característica que puede facilitar su identificación. No se han reportado otros rasgos físicos distintivos adicionales en la información proporcionada.

    La desaparición de Luis Fernando Carvajal Durango ocurrió en la ciudad de Medellín el 11 de enero de 2026. Hasta el momento, no se dispone de más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


