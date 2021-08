[Fotos y videos] Luis Felipe Londoño, de la vereda El Placer, fue el ganador absoluto del Desfile de Silleteros

Luis Felipe Londoño Londoño, fue elegido ganador absoluto del Desfile de Silleteros. Con la emoción latente agradeció el honor recibido.

Y expresó, “el año pasado no tuvimos la posibilidad de estar en la premiación como ganadores, pero Dios nos estaba reservando este escenario: el estadio Atanasio Girardot, donde muchos niños y niñas sueñan. Este es un homenaje a toda la familia Londoño, a la vereda Barro Blanco. Hoy, señor Alcalde, le doy las gracias porque se la jugó por la comunidad silletera”, dijo el ganador, quien aprovechó el momento para hacer un reconocimiento a su familia y dedicar este triunfo a los habitantes de la vereda El Placer.

Su obra

Luis Felipe presentó una obra con un peso aproximado de 90 kilos, recogió unas 15 variedades de flores, entre ellas: pinochos, cartuchos y siemprevivas. Su inspiración fue una chiva, en alusión al mensaje “Que nuestro camino sea la fuerza, la fe y el amor”.

El alcalde Daniel Quintero Calle, lo anunció como ganador y afirmó: “el máximo reconocimiento lo hace la ciudad de Medellín. Muchas bendiciones y agradecimientos a todos, porque aquí todos son ganadores. El ganador absoluto, además, recibe un reconocimiento económico y va a acompañar a la ciudad en todos los eventos internacionales en que participa como un exponente de la tradición paisa y nos va hacer sentir orgullosos”.

El escenario de este desfile fue el estadio Atanasio Girardot, que acogió unas 12.000 personas, quienes presenciaron este espectáculo de magia y de color. Allí, con aplausos y vítores, homenajearon a estos campesinos de Santa Elena que son orgullo de la tradición medellinense.

Silletero Berraco

Como novedad de este año, se creó la categoría especial Silletero Berraco en la que resultó ganador Juan David Gallego. “Se premia el esfuerzo, el valor, la berraquera, la historia de vida. Hoy, Juan David Gallego nos ha sacado lágrimas a todos, porque su historia de vida, la lucha que ha dado para salir adelante después del accidente que tuvo hace año y medio, no rendirse y decir yo construyo mi silleta”, agregó el alcalde Quintero Calle.

“Hay una oportunidad de seguir adelante, de adaptarnos a las situaciones que nos ponga la vida. Por eso quiero agradecer, principalmente, a mi familia, a los amigos. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, luchando por salir adelante, es una lucha cuando te dice el médico que vas a quedar en silla de ruedas para toda tu vida. A mí me asustaba mucho no volver a cargar una silleta, pero decidí emprender la inclusión”, indicó Gallego, quien adaptó su creación a la silla de ruedas.

Otros ganadores

Ganador absoluto: Luis Felipe Londoño Londoño

Vereda: El Placer

Silleta Tradicional: John Jairo Grajales Gómez

Vereda: El Porvenir

Silleta Monumental: Edilberto Londoño Atehortúa

Vereda: Barro Blanco

Silleta Emblemática: Gloria Stella Soto Grajales

Vereda: Piedra Gorda

Silleta Artística: Luis Felipe Londoño Londoño

Vereda: El Placer

Silleta Junior: José Miguel Zapata Atehortúa

Vereda: La Palma

Silleta Infantil: Emmanuel Atehortúa Alzate

Vereda: El Placer

Silleta Comercial: Julián Darío Alzate Cárdenas

Vereda: Barro Blanco

Categoría especial Silletero Berraco: Juan David Gallego.

Las rutas del recorrido de los silleteros por la ciudad

Las rutas son: Nororiental (Minorista, Manrique, Santa Cruz, Jardín Botánico, Terminal del Norte, Feria de Ganado, Toscana), Suroriental (Ciudad del Río, Santafé, Oviedo, Parque El Poblado, Vizcaya, Telemedellín, San Diego, Buenos Aires, La Milagrosa), Noroccidental (Carlos E. Restrepo, Altamira, Doce de Octubre, Pedregal, Castilla, Alfonso López) y Suroccidental (San Javier, San Bernardo, La Gloria, Belén Aliadas, Belén Rincón, Las Margaritas, La Mota, Campos de Paz, Cristo Rey, El Rodeo, Campo Amor, Barrio Colombia), desde las 3:00 p. m.

Los invitados musicales de la jornada son: Pasabordo, el Tropicombo, Yina Rose, Heider González y el Grupo Niche.

Dato: 510 silleteros de diferentes veredas de Santa Elena desfilaron en esta oportunidad. Alrededor de 12.000 asistentes se reencontraron con las flores, la tradición y el laborioso trabajo de los floricultores y silleteros.

Fotos: Alcaldía de Medellín

¡La #FeriaDeLasFlores2021 nos llenó de alegría 🌸🌻!

Ante un público de aproximadamente 12.000 personas, nuestros silleteros desfilaron en el Estadio Atanasio Girardot 👏. Abrimos hilo ⬇️. pic.twitter.com/9zyusFAIEE — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) August 22, 2021