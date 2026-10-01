Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Luis Estiven Ríos desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 26, en el barrio La Milagrosa

    Publicado por: Juan Manuel

    LUIS ESTIVEN RIOS PATINO
    Luis Estiven Ríos desapareció en Medellín

    Resumen: Luis Estiven Ríos Patiño, de 40 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra, jean azul oscuro y tenis negros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Luis Estiven Ríos Patiño, de 40 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra, jean azul oscuro y tenis negros.

    Como señal particular, Luis Estiven tiene un tatuaje de un águila en la espalda, característica que puede contribuir a su identificación.

    Fue reportado como desaparecido el 26 de septiembre de 2026, en el barrio La Milagrosa, Medellín, Antioquia. Se solicita tener en cuenta sus características físicas, vestimenta y señal particular para facilitar su ubicación e identificación.

    2 BOLETIN LUIS ESTIVEN RIOS PATINO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.