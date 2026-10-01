Luis Estiven Ríos desapareció en Medellín

Resumen: Luis Estiven Ríos Patiño, de 40 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra, jean azul oscuro y tenis negros.
Luis Estiven Ríos Patiño, de 40 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra, jean azul oscuro y tenis negros.
Como señal particular, Luis Estiven tiene un tatuaje de un águila en la espalda, característica que puede contribuir a su identificación.
Fue reportado como desaparecido el 26 de septiembre de 2026, en el barrio La Milagrosa, Medellín, Antioquia. Se solicita tener en cuenta sus características físicas, vestimenta y señal particular para facilitar su ubicación e identificación.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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