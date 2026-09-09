Luis Ernesto González desapareció en Medellín

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Resumen: Luis Ernesto González Salazar, de 45 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Luis Ernesto González Salazar, de 45 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Entre sus señales particulares se identifica un tatuaje en el brazo derecho y una cicatriz en la ceja izquierda, características que pueden contribuir a su identificación.

Luis Ernesto González Salazar fue reportado como desaparecido el 5 de septiembre de 2026, en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín, Antioquia. Actualmente no se dispone de información adicional sobre las circunstancias de su desaparición.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes