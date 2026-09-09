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    Luis Ernesto González desapareció en Medellín

    Fue visto por ultima vez el 5 de septiembre en la Terminal de Transportes del Norte

    Publicado por: Juan Manuel

    LUIS ERNESTO GONZALEZ SALAZAR
    Luis Ernesto González desapareció en Medellín

    Resumen: Luis Ernesto González Salazar, de 45 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

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    Luis Ernesto González Salazar, de 45 años, es un hombre de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

    Entre sus señales particulares se identifica un tatuaje en el brazo derecho y una cicatriz en la ceja izquierda, características que pueden contribuir a su identificación.

    Luis Ernesto González Salazar fue reportado como desaparecido el 5 de septiembre de 2026, en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín, Antioquia. Actualmente no se dispone de información adicional sobre las circunstancias de su desaparición.

    1 BOLETIN LUIS ERNESTO GONZALEZ SALAZAR

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