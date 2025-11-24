Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Luis Enrique de 69 años se desapareció entre Venecia y Fredonia: ¿sabe algo de «el capi»?

    Al momento de su desaparición, Montoya Higuita vestía un jean azul (talla 28), una camiseta roja con rayas blancas y azules en las mangas

    Publicado por: SoloDuque

    Luis Enrique de 69 años se desapareció entre Venecia y Fredonia: ¿sabe algo de «el capi»?

    Resumen: Al momento de su desaparición, Montoya Higuita vestía un jean azul (talla 28), una camiseta roja con rayas blancas y azules en las mangas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Luis Enrique Montoya Higuita, conocido por el apodo de “El Capi”, un hombre de 69 años de edad que desapareció el pasado 19 de noviembre de 2025. Su rastro se perdió en la vía que comunica a los municipios de Venecia y Fredonia, en el departamento de Antioquia.

    Al momento de su desaparición, Montoya Higuita vestía un jean azul (talla 28), una camiseta roja con rayas blancas y azules en las mangas, una cachucha blanca y zapatos tipo bota mediana de color café claro con suelas negras.

    Sus características físicas incluyen una contextura delgada, piel trigueña, y cabello blanco, corto y liso. Utiliza gafas y lleva barba y bigote entrecanos, cortos y despoblados. Una señal particular distintiva es la amputación de su dedo pulgar derecho.

    Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Luis Enrique Montoya Higuita debe comunicarse de manera urgente con el CTI de Andes al celular 3185324139.

    Aquí más Personas Desaparecidas


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.