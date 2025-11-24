Resumen: Al momento de su desaparición, Montoya Higuita vestía un jean azul (talla 28), una camiseta roja con rayas blancas y azules en las mangas

Luis Enrique de 69 años se desapareció entre Venecia y Fredonia: ¿sabe algo de «el capi»?

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Luis Enrique Montoya Higuita, conocido por el apodo de “El Capi”, un hombre de 69 años de edad que desapareció el pasado 19 de noviembre de 2025. Su rastro se perdió en la vía que comunica a los municipios de Venecia y Fredonia, en el departamento de Antioquia.

Al momento de su desaparición, Montoya Higuita vestía un jean azul (talla 28), una camiseta roja con rayas blancas y azules en las mangas, una cachucha blanca y zapatos tipo bota mediana de color café claro con suelas negras.

Sus características físicas incluyen una contextura delgada, piel trigueña, y cabello blanco, corto y liso. Utiliza gafas y lleva barba y bigote entrecanos, cortos y despoblados. Una señal particular distintiva es la amputación de su dedo pulgar derecho.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Luis Enrique Montoya Higuita debe comunicarse de manera urgente con el CTI de Andes al celular 3185324139.

Aquí más Personas Desaparecidas