[VIDEO] Luis Díaz regresó a los entrenamientos: Liverpool se ilusiona

Luis Díaz avanza en su proceso de recuperación, es por esto que Liverpool se llena de ilusión con su regreso.

Luego de someterse a una cirugía de rodilla el pasado diciembre y tener varias semanas de rehabilitación, este jueves el ‘guajiro’ comenzó trabajos en campo.

A ‘Lucho’ se le vio trotando alrededor de una cancha junto a David Rydings, entrenador encargado de su proceso.

«Genial verte de vuelta en el césped», se lee en las redes sociales del Liverpool en donde acompañaron la publicación con una imagen del extremo de la Selección Colombia.

Keifer MacDonald, periodista de Liverpool Echo, comunicó que «Aún le faltan algunas semanas, al menos, para volver a la acción, ya que la introducción del contacto es un proceso gradual».

Cabe destacar que las buenas noticias con el colombiano llegan justo una semana antes de enfrentar al Real Madrid, partido para el que no estará disponible. No obstante, cuando se dispute la vuelta de octavos en Champions League en el Bernabéu, en el mes de marzo, Díaz ya estaría habilitado. Ese duelo se llevará a cabo el 15 de marzo.

La información acerca de Luis Díaz alegró a los aficionados del Liverpool, que anhelan su regreso. Por medio de las redes sociales le expresan constantemente su deseo de verlo pronto luciendo la camiseta roja.

Great to see you back out on the grass, @LuisFDiaz19 🏃‍♂️💪 pic.twitter.com/w0P98KA4WJ

— Liverpool FC (@LFC) February 16, 2023