¡Una sonrisa imborrable! Primer día de Luis Díaz en Liverpool y posible debut

El guajiro Luis Díaz fue bien recibido por el técnico alemán Jurgen Klopp y varios de sus nuevos compañeros como lo fue el referente Virgil van Dijk que le estampo su abrazo al verlo.

Díaz incluso realizó una primera jornada individual de acondicionamiento físico y este sábado vivió su primer entrenamiento como otro más del plantel.

El entrenador alemán fue cuestionado sobre si utilizará o no al colombiano para el compromiso del fin de semana en la FA Cup, sin embargo el estratega no se mostró muy decidido.

Para Jurgen sería genial comenzar a tener en cuenta al guajiro pero su respuesta fue «es demasiado pronto, no lo sé. Si hubiera estado aquí el jueves y hubiera podido entrenar un poco más, definitivamente lo habría considerado».

Lo que hace pensar que el debut del ex Porto sería para el próximo encuentro que disputen los Reds, el cual corresponde por Premier League ante el Leicester City el jueves 10 de febrero a las 2:45 pm (hora colombiana).

Sin embargo, el ‘jefe’ dejo un pequeño margen de error para el debut de Luis Díaz, «tampoco diría que no porque yo también estoy emocionado, unos minutos en un Anfield con entradas agotadas sería agradable, ya veremos».

