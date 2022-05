Este martes, a partir de las 2:00 de la tarde, de nuevo Liverpool vivirá otro duelo en la recta final de la Premier League, frente al Aston Villa, en un decisivo encuentro para mantenerse en la lucha por el título con el Manchester City.

En cuanto a las novedades de este partido, conforme a la información de varios medios ingleses, en el frente de ataque se implementaría una de las variantes. Se trata del portugués Diogo Jota que iría de entrada, y el colombiano Luis Díaz estaría esperando su oportunidad en el banco.

Cabe recordar que en los últimos partidos, el guajiro ha sido protagonista, sea como inicialista o ingresando desde la suplencia, sobresaliendo así como figura. En el último compromiso marcó el gol en el empate 1-1 frente a Tottenham. Además venía de colaborar con la remontada en la Champions League contra el Villarreal español.

Luego del empate con los Spurs, el cuadro inglés se encuentra en la segunda posición de la tabla de posiciones con 83 unidades. Por su parte, el Manchester City acumula 86 puntos y es líder.

Así las cosas, el equipo de ‘Lucho’ no se puede dar el lujo de dejar escapar estos puntos.

A perfect performance as we hit @AVFCOfficial for six in 2016 🤩#AVLLIV pic.twitter.com/vFFfbUJzta

— Liverpool FC (@LFC) May 10, 2022