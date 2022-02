«Oooh Luis Díaz» Hinchada del Liverpool le sacó cántico de cancha al guajiro

in

Tu nunca caminarás solo (You’ll Never Walk Alone) es el lema de los hinchas del Liverpool y el club, por ende la fanaticada roja de Inglaterra no dejó al guajiro Díaz sin su coro para alentarlo dentro de Anfield o cualquier otro estadio de Europa y el mundo.

Esta semana comenzó a hacerse viral un coro de los hooligans del conjunto inglés para con el extremo de la Selección Colombia dado a las buenas presentaciones que ha sumado en los minutos que ha jugado.

“Ooooh Luis Díaz, Ooooh Luis Díaz, fichamos al chico del FC Porto, cuando anota baila con Diogo, juega con Sané, Salah y Firmino, Ay Luis Díaz mándanos jodidamente locos” dice exactamente el coro al traducirlo al español.

