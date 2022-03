Luego de coronarse campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra, Liverpool tras vencer 2-1 al Norwich City, avanzó a los cuartos de final de la FA Cup.

Este miércoles el técnico Jurgen Klopp, le apuntó a una nómina en su mayoría alterna, razón por la cual Luis Díaz, Sadio Mané y otros titulares observaron el compromiso desde el banco.

No obstante, el jugador colombiano tuvo la oportunidad de jugar 10 minutos en los cuales creó una opción de gol luego de un remate que pasó muy cerca del vertical.

Así las cosas, Liverpool se prepara para enfrentar al West Ham, en una nueva fecha de la Premier League.

.@JamesMilner was delighted to see Taki Minamino produce a match-winning display in our 2-1 #EmiratesFACup victory over Norwich City. ⤵

— Liverpool FC (@LFC) March 2, 2022