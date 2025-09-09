¡Luis Díaz, a un solo paso de la gloria goleadora!: Acecha a Messi

Minuto30
    Luis Díaz quiere ser el goleador de las eliminatorias sudamericanas
    El delantero Luis Díaz busca ser goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. Compite con Messi por el primer lugar. Foto: FCF
    Resumen: El delantero colombiano Luis Díaz está a punto de convertirse en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. Con siete goles, está a solo uno de alcanzar a Lionel Messi, quien no jugará el último partido con Argentina. Esta ausencia le da a Díaz una excelente oportunidad para superarlo y asegurar el título de goleador. Otros jugadores como Miguel Terceros, Darwin Núñez, Enner Valencia, Salomón Rondón y Raphinha también están cerca en la tabla, pero la principal disputa se centra entre Díaz y Messi. El último partido será decisivo para ver si el colombiano logra dejar su marca personal en la historia de la competición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El delantero de la selección Colombia, Luis Díaz, está muy cerca de convertirse en el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.

    Con 7 tantos, el colombiano se encuentra a tan solo un gol de alcanzar a Lionel Messi, quien actualmente lidera la tabla con 8 anotaciones.

    Este destacado desempeño de Díaz lo posiciona como uno de los atacantes más letales del continente en el camino hacia el Mundial.

    La oportunidad para Díaz de igualar o superar a Messi se presenta en la última jornada, ya que se ha confirmado que el astro argentino no jugará el último partido de su selección ante Ecuador.

    Esta ausencia le abre la puerta al atacante colombiano para arrebatarle el liderato de la tabla de goleadores.

    Luis Díaz quiere ser el goleador de las eliminatorias sudamericanas

    La pelea por el botín de oro se ha intensificado en las últimas fechas, con varios jugadores pisándole los talones a los líderes.

    Detrás de Messi y Díaz se encuentra el boliviano Miguel Terceros con 6 goles. Más abajo, con 5 tantos cada uno, están el uruguayo Darwin Núñez, el ecuatoriano Enner Valencia, el venezolano Salomón Rondón y el brasileño Raphinha.

    Con su excepcional rendimiento, Luis Díaz no solo busca llevar a Colombia a lo más alto, sino también dejar su marca personal en la historia de las Eliminatorias.

    El guajiro quiere consolidarse como el máximo goleador de la competición. Este último partido será clave para definir quién se queda con el título.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

