¡Luis Díaz, a un solo paso de la gloria goleadora!: Acecha a Messi

El delantero de la selección Colombia, Luis Díaz, está muy cerca de convertirse en el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con 7 tantos, el colombiano se encuentra a tan solo un gol de alcanzar a Lionel Messi, quien actualmente lidera la tabla con 8 anotaciones.

Este destacado desempeño de Díaz lo posiciona como uno de los atacantes más letales del continente en el camino hacia el Mundial.

La oportunidad para Díaz de igualar o superar a Messi se presenta en la última jornada, ya que se ha confirmado que el astro argentino no jugará el último partido de su selección ante Ecuador.

Esta ausencia le abre la puerta al atacante colombiano para arrebatarle el liderato de la tabla de goleadores.

Luis Díaz quiere ser el goleador de las eliminatorias sudamericanas

La pelea por el botín de oro se ha intensificado en las últimas fechas, con varios jugadores pisándole los talones a los líderes.

Detrás de Messi y Díaz se encuentra el boliviano Miguel Terceros con 6 goles. Más abajo, con 5 tantos cada uno, están el uruguayo Darwin Núñez, el ecuatoriano Enner Valencia, el venezolano Salomón Rondón y el brasileño Raphinha.

Con su excepcional rendimiento, Luis Díaz no solo busca llevar a Colombia a lo más alto, sino también dejar su marca personal en la historia de las Eliminatorias.

El guajiro quiere consolidarse como el máximo goleador de la competición. Este último partido será clave para definir quién se queda con el título.

