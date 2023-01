[VIDEO] Luis Díaz fue felicitado por el Liverpool en su cumpleaños

Este viernes, 13 de enero, Luis Díaz festeja su cumpleaños número 26 en medio de su proceso de recuperación por la lesión y operación en la rodilla, motivado con regresar a las canchas en marzo. El Liverpool felicitó al guajiro, con un recuerdo de su primer gol con el club de Anfield.

Por medio de sus redes sociales, el equipo escribió: “Feliz cumpleaños, @LuisFDiaz19 ¡Únete a nosotros para desearle a Luis un muy feliz cumpleaños!”, publicación que contó con la respuesta de varios aficionados, los cuales piden por su pronto regreso.

Feliz cumpleaños, @LuisFDiaz19 🎊

Join us in wishing Luis a very happy birthday! pic.twitter.com/aAXMQwy8Xd

— Liverpool FC (@LFC) January 13, 2023