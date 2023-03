Postergan regreso de Luis Díaz para no arriesgarlo

in

La recuperación de Luis Díaz es positiva, pero no para asumir riesgos. Es decir, su evolución es la esperada pero no alcanzaría para verlo el próximo fin de semana de regreso.

Pese a que hubo rumores de que el entrenador Jürgen Klopp podría convocarlo para el partido frente al Bournemouth este sábado, 11 de marzo, por Premier League, la determinación final sería esperar.

Conforme a la información de Football Insider, “es poco probable” que finalice la espera de cinco meses exactos desde su último partido oficial, frente a Arsenal, en octubre de 2022.

“Football Insider entiende que Díaz aún no había reanudado los entrenamientos del equipo completo a partir del miércoles y, como tal, no se espera que se presente (…) Se entiende que Díaz no participó el miércoles y, con solo dos días de entrenamiento para que el Liverpool se enfrente a Bournemouth, su regreso sería una gran sorpresa”, indicó el diario.

La situación es la siguiente: cuando se arriesgó, en diciembre a entrenamientos normales en Dubai, al final recayó y tuvo que pasar por el quirófano. ¿Hay afán? Luego del 7-0, no. De esa forma, lo ideal será tomar cuidados y esperar un poco más. Esto quiere decir que tampoco llegaría a la vuelta de la Champions League, pese a que no está descartada la opción de que sorprenda en la lista de convocados.

