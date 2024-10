Madrid, 25 dic (EFE).- Que Antoine Griezmann, de 32 años, es leyenda del Atlético de Madrid quedó patente el martes 19 de diciembre de 2023, cuando el francés firmó en el Metropolitano un doblete en el 3-3 ante el Getafe e igualó, con 173 tantos, a otro inmenso mito, Luis Aragonés, como máximo goleador histórico de la entidad madrileña.

Como jugador rojiblanco, Luis firmó los 173 goles en 368 partidos entre 1964 y 1974. Griezmann ha culminado el mismo número de aciertos sobre la portería contraria en 362 encuentros, en dos etapas, de 2014 a 2019 y de 2021 a la actualidad, interrumpidos por dos años en el Barcelona.

El hijo de Luis, del mismo nombre que su padre, recuerda en una entrevista con EFE la figura de su progenitor, fallecido el 1 de febrero de 2014, y afirma que "Griezmann es más completo como jugador", pero que su padre "era más líder en el terreno de juego".

P – ¿Qué sintió cuando Griezmann alcanzó a su padre?

R – "Sentí alegría. Recordar a mi padre es mantenerlo vivo. No pude ver el partido contra el Getafe, pero cuando escuché que Griezmann había igualado a mi padre sentí emoción".

P – ¿Qué hubiese sentido su padre?

R – "Para mi padre, por los valores que ha mamado, los objetivos individuales están en segundo plano. Están bien, pero el fútbol es un deporte de equipo".

P – ¿Qué le hubiese dicho a Griezmann si él hubiese sido el entrenador?

R – "Griezmann igualó a mi padre, pero con el empate final después de ir ganando 3-1 perdimos dos puntos vitales. Mi padre estaría cabreado. En rueda de prensa diría que no ha hecho nada, pero a él le reconocería ese mérito pasados unos días. Ese día, después del partido, en el vestuario, estaría cabreado. A mi padre solo le vale ganar, ganar y ganar y los del otro día eran dos puntos vitales. Pasados unos días llamaría al jugador, pero ese día después del partido no le diría nada. Se hubiese dirigido a todos en general. No hubiese hecho distinciones. Pensaría que está muy bien, pero que se perdieron dos puntos muy importantes. Luego llamaría a Griezmann y le diría que se va a quedar en la historia del Atlético".

P – ¿No es llamativo que ninguno de los dos máximos goleadores del Atlético sea un nueve puro?.

R – "Es verdad, pero los dos son de tener mucha cabeza y tienen ese imán que es ser líderes de su grupo. Es la capacidad de liderazgo. Cuando a uno le quema el balón se lo pasa al líder del grupo y tanto mi padre como Griezmann lo son".

P – Como futbolista, ¿quién es más completo?

R – "Griezmann es un magnífico futbolista. Es extraordinario. Quizá más completo porque ahora hay más y mejores entrenamientos. Ahora se entrena mejor. Los dos son listos y saben colocarse bien en el campo. Mi padre tiraba mejor las faltas. Se quedaba 20 minutos después de los entrenamientos a tirarlas y se jugaba el aperitivo de luego. El que fallaba pagaba".

P – ¿Superaba su padre a Griezmann en capacidad de liderazgo?

R – "Mi padre no se arrugaba por nada. En capacidad de liderazgo y en fortaleza mental superaba a Griezmann. Griezmann está a tiempo de adquirir más madurez en ese sentido. También le superaba en sentimiento atlético. Mi padre lo mamó y Griezmann no. Mi padre lo demostró cuando dejó al Mallorca en champions y vino al Atleti en segunda para ascenderlo a primera. Griezmann no lo ha mamado como mi padre. Ahora sí es del Atlético, pero todos los aficionados recuerdan cómo se fue al Barcelona".

P – ¿Se transmitía esa capacidad de líder de su padre en el césped?.

R – "Mi padre aparecía en los partidos importantes. A Griezmann le falta un poco eso también. Hay que demostrar lo que eres en partidos contra el Real Madrid o el Barcelona. Mi padre era decisivo en partidos importantes. Es la capacidad de determinación. Era el líder del vestuario. Tenía mucha más determinación. Tenía un poso muy grande. Con la capacidad de liderazgo se nace y mi padre nació con ella. A Griezmann le falta algo para llegar a ese nivel".

P – ¿Era su padre un especialista en levantarse después de los momentos malos?

R – "El líder termina saliendo en los momentos malos y mi padre lo hacía. Y también lo pasó muy mal a nivel personal. El salió solo de los problemas. Era un líder con los demás y consigo mismo. Nació y se forjó con capacidad de liderazgo. Con 15 o 16 años lo pasó muy mal. Estaba en pensiones él solo. Su carácter era de salir adelante con lo que fuera".

P – ¿Es verdad que detrás de esa figura de enorme carácter y personalidad se escondía un hombre introvertido?.

R – "Mi padre tuvo muchos problemas. Ha habido etapas muy malas. Pero ha sabido salir. Nadie está exento de problemas en la vida. es verdad que los problemas personales los procesaba él solo. Salía para adelante con su enorme fuerza. Sí, es posible que fuese introvertido en ese sentido".

P – ¿Que otras facetas más desconocidas había en su padre?.

R – "Mi padre tenía once nietos. Cuando eran pequeños y siendo él ya entrenador del Atleti se los llevaba a todos a jugar al fútbol en el jardín de su casa de Alcobendas. Recuerdo que el balón se iba muchas veces a la calle o contra los rosales. Él decía a uno de los nietos, si viene la abuela has sido tú.

P – Entonces, ¿sacaba ahí su parte más tierna?.

R – "Bueno, bueno. Cuando alguno de los nietos se ponía a llorar le decía no, no, no. Aquí no se viene a llorar. Aquella etapa era muy bonita. Gracias por habérmela hecho recordar".

P – ¿Tiene usted alguna anécdota reseñable con él?.

R – "Recuerdo que me llevaba en coche al colegio, a Los Agustinos que están muy cerca del Bernabéu. Me llevaba antes de ir al entrenamiento del Atleti en el Vicente Calderón, muy pronto porque él llegaba siempre mucho antes que los jugadores. Iba siempre pensando en el entreno y se pasaba del colegio. Entonces me decía joder Luis no me has dicho que había que parar, pues ahora te vienes al entrenamiento. Y Allí me dejaba con los lesionados o los que no se entrenaban. Así conocí a mis ídolos. A 'Ratón' Ayala, a Gárate".

P – ¿Le llevó a un colegio cerca del Bernábeu?.

R – "Sí. Se lo propuso Di Stéfano, que era muy amigo suyo. Di Stéfano fue el que me recomendó para entrar en Los Agustinos".

P – "Sigue usted ahora al Atlético de Madrid?

R – "El trabajo me lo impide muchas veces, pero estoy pendiente de mi equipo. Tengo dos hijos varones de 25 y 24 años. Ellos sí van al estadio más que yo, sobre todo el pequeño".

P – Han pasado casi 50 años para que un jugador alcance a su padre. ¿Tendrán que pasar otros 50 para que alguien iguale a Griezmann?

R – "Pueden pasar otros 50 años, pero sería bueno para el club que no pasase tanto tiempo. Ojalá venga un grandísimo goleador que supere esa cifra en poco tiempo".

P – El infortunio influyó para que el mejor gol de su padre, de falta al Bayern Múnich en la final de 1974, no le valiese al Atlético para levantar la Copa de Europa. ¿Le dará tiempo a Griezmann a hacerlo?.

R – "Ojalá. No hay que perder la esperanza. Ganar la Copa de Europa es muy complicado, pero es una ilusión que nadie nos va a quitar a los atléticos. Hay que seguir intentándolo".

Jenaro Lorente

Por: EFE