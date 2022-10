[VIDEO] “Otra vez octubre”: padre de Luis Andrés Colmenares compartió imágenes de su hijo con palabras de aliento a quienes pasan dificultades

in

Luis Andrés Colmenares, murió la noche de Halloween, al terminar en un caño en el barrio El Virrey, de Bogotá; y su padre revela que cada octubre es una tortura.

“Vivo los 31 días del mes como si fueran una tortura que yo no me merezco, bendíceme con fortaleza para seguir el camino. Hay momentos de la vida donde la realidad nos golpea duro, nos sentimos morir, pero por suerte no nos morimos. La clave está en saber pararnos otra vez y seguir el camino, mientras seguíamos vivos hay mucho por hacer. Nunca lo duden, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece”, dice en el video que compartió recopilando algunas fotos de su hijo.

El también abogado confesó que octubre es un mes difícil para él y aprovechó para enviar consejo a quienes pasen dificultades.

