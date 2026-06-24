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    Luis Alejandro Ramírez desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió el 21 de junio en el barrio 12 de Octubre

    Publicado por: Juan Manuel

    LUIS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
    Luis Alejandro Ramírez desapareció en Medellín

    Resumen: Luis Alejandro Ramírez Reyes, ciudadano colombiano de 20 años, de sexo e identidad de género masculina, fue reportado como desaparecido. Al momento del reporte no se tenía información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas, ya que este dato no pudo ser precisado.

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    Luis Alejandro Ramírez Reyes, ciudadano colombiano de 20 años, de sexo e identidad de género masculina, fue reportado como desaparecido. Al momento del reporte no se tenía información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas, ya que este dato no pudo ser precisado.

    Como señales particulares para su identificación, presenta un tatuaje en el antebrazo derecho con la imagen de un encendedor con llama, una cicatriz grande en el antebrazo izquierdo y un lunar pequeño ubicado a un lado de la boca. Estas características pueden facilitar su reconocimiento por parte de la comunidad.

    La desaparición ocurrió el 21 de junio de 2026 en el barrio 12 de Octubre, en Medellín, Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

    1 BOLETIN LUIS ALEJANDRO RAMIREZ REYES scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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