Luego de 91 días de para por su lesión Gasperini convocaría a Duván Zapata en el Atalanta

El equipo Italiano Atalanta arranca el 2020 en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos, por ahora está en zona de clasificación previa a Champions y enfrentará al Parma en condición de local, equipo que no le gana desde 2014 a los de Bérgamo en su casa. Duván Zapata ha entrenado estos días a la par de sus compañeros y el técnico Gasperini lo incluiría en la lista de convocados, aunque no sería titular. El partido será este lunes a partir de las 9:00 a.m. (hora de Colombia).

Tres meses lleva Duván sin competir, el delantero de 28 años completó un largo proceso de recuperación tras la lesión que sufrió con la Selección Colombia en la fecha FIFA de octubre y que lo obligó a ir a España y realizar unas pruebas específicas a fin del año anterior que fueron pedidas por el técnico del equipo para conocer el progreso del jugador que terminó siendo positivo para que pudiera volver a las prácticas normales con sus demás compañeros.

Gasperini tendría varias novedades en el XI titular para enfrentar al Parma, teniendo en cuenta que el arquero Gollini sufrió en los últimos días una fiebre que lo dejaría fuera del juego y su lugar lo tomaría Sportiello. Muriel podría ser titular junto a Ilicic y el Papu Gómez; Mientras que, Duván estaría en el banco.

Este sería el XI de Atalanta vs. Parma: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gómez; Ilicic, Muriel.

Suplentes: Rossi, Masiello, Arana, Hateboer, Malinovskyi, Pasalic, Barrow, D. Zapata.