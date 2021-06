Luciana Cadavid, campeona nacional de tenis de mesa

La tenismesista antioqueña Luciana Cadavid se coronó campeona nacional de tenis de mesa, hecho que lleno de orgullo al municipio de Caucasia.

«Las autoridades locales reconocen en Luciana Cadavid una gran promesa del deporte caucasiano y gran ejemplo para niños y jóvenes», destacó la administración municipal de esa localidad.

La joven deportista logró esta semana la medalla de oro en todas las categorías U13 en las que participó, en el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa.

El certamen se cumplió en Zipaquirá, Cundinamarca, donde la antioqueña estuvo en lo más alto del podio.

«Este es el primer encuentro nacional de tenis de mesa celebrado en Colombia después de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia», se detalló en la publicación de este municipio.

El reconocimiento que le hacen a Luciana Cadavid es acorde a la dignas presentaciones que ha tenido la deportista en nombre del municipio y a las que tiene por delante.

Por estos días la tenimesista antioqueña representa a su municipio y al departamento en otro importante certamen y se alista para participar en el Torneo Sudamericano que se cumplirá en Argentina, donde buscará cosechar más preseas.

Caucasia participa por 1° vez en @CaribeChampions con 36 deportistas (Sub 16 y Sub 18) que van en su segunda fecha y le apuesta todo a Luciana Cadavid, campeona nacional Sub 13 de Tenis de Mesa, quien se alista para torneo suramericano en Argentina. @IndeportesAnt @MinDeporteCol

— Emisora UdeA (@emisoraudea) June 29, 2021