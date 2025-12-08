¡No asuste a la gatica! La hermosa y muy nerviosa «luci» se perdió en Bello y su familia la busca con urgencia

Resumen: Es fundamental que, si alguien la localiza, maneje la situación con cautela para no asustarla más.
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración inmediata de la comunidad de Bello para la búsqueda de Luci, una gata doméstica de apenas 1 año de edad. Luci se perdió en el transcurso del día de hoy en el Barrio Prado de Bello, específicamente en la zona cercana a la plaza de mercado.
Luci es una gata de pelaje albino (blanco con ojos claros) y presenta un temperamento muy particular: es extremadamente nerviosa y tiende a huir de los desconocidos. Es fundamental que, si alguien la localiza, maneje la situación con cautela para no asustarla más.
Su familia está muy preocupada y solicita que, en caso de verla o tener cualquier información sobre su paradero, se comuniquen inmediatamente al whtsapp de contacto 323 338 1127.
¡Ayúdenos a compartir y a traer a Luci de vuelta a casa!
