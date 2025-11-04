Lucho Díaz, héroe y villano en 45 minutos de Champions

Resumen: El futbolista colombiano Luis Díaz tuvo una dramática actuación de héroe a villano en tan solo 45 minutos del partido de la Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG
Luis Díaz, pasó, en 45 minutos en el partidazo de la Champions League del Bayern Múnich contra el PSG de héroe a villano.
El guajiro, figura del equipo alemán, abrió el marcador en el ‘Parque de los Príncipes’ a los 4 minutos del compromiso luego de aprovechar un rebote dentro del área.
28 minutos después, a los 32 de la primera parte, de nuevo se reportó el colombiano para convertir el 2-0 y con ello darle un contundente golpe al actual campeón de la Champions.
El drama para el colombiano y su equipo llegó al minuto 47 cuando, a instancias del VAR, el juez del compromiso lo expulsó.
La roja, merecida por demás, se registró en una innecesaria fuerte entrada contra Achraf Hakimi Mouh, defensa del Paris Saint-Germain.
Con un soberbio tijeretazo, Lucho le dobló el tobillo a Hakimi y con ello lo sacó de la competencia, sin que hasta el momento se hayan entregado detalles de la gravedad de la lesión.
Las redes sociales se inundaron de críticas inmediatas ante la innecesaria falta, que dejará a Luis Díaz sin Champions por lo menos durante dos fechas.
