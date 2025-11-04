Luis Díaz, pasó, en 45 minutos en el partidazo de la Champions League del Bayern Múnich contra el PSG de héroe a villano.

El guajiro, figura del equipo alemán, abrió el marcador en el ‘Parque de los Príncipes’ a los 4 minutos del compromiso luego de aprovechar un rebote dentro del área.

28 minutos después, a los 32 de la primera parte, de nuevo se reportó el colombiano para convertir el 2-0 y con ello darle un contundente golpe al actual campeón de la Champions.

El drama para el colombiano y su equipo llegó al minuto 47 cuando, a instancias del VAR, el juez del compromiso lo expulsó.

Lucho Díaz, héroe y villano en 45 minutos de Champions

La roja, merecida por demás, se registró en una innecesaria fuerte entrada contra Achraf Hakimi Mouh, defensa​ del Paris Saint-Germain.

Con un soberbio tijeretazo, Lucho le dobló el tobillo a Hakimi y con ello lo sacó de la competencia, sin que hasta el momento se hayan entregado detalles de la gravedad de la lesión.

Las redes sociales se inundaron de críticas inmediatas ante la innecesaria falta, que dejará a Luis Díaz sin Champions por lo menos durante dos fechas.

Guettez juste la tête de Luis Diaz pendant le tacle il était juste là pour en finir avec Hakimi pic.twitter.com/n3hsiHdrqn — (@ACHRAF_HAKIMIFR) November 4, 2025

Más noticias de Deporte