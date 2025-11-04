Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Lucho Díaz, héroe y villano en 45 minutos de Champions

    • Lucho Díaz, héroe y villano en 45 minutos de Champions

    Compartir:
    • Lucho Díaz, héroe y villano en 45 minutos de Champions

    Resumen: El futbolista colombiano Luis Díaz tuvo una dramática actuación de héroe a villano en tan solo 45 minutos del partido de la Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luis Díaz, pasó, en 45 minutos en el partidazo de la Champions League del Bayern Múnich contra el PSG de héroe a villano.

    El guajiro, figura del equipo alemán, abrió el marcador en el ‘Parque de los Príncipes’ a los 4 minutos del compromiso luego de aprovechar un rebote dentro del área.

    28 minutos después, a los 32 de la primera parte, de nuevo se reportó el colombiano para convertir el 2-0 y con ello darle un contundente golpe al actual campeón de la Champions.

    El drama para el colombiano y su equipo llegó al minuto 47 cuando, a instancias del VAR, el juez del compromiso lo expulsó.

    Lucho Díaz, héroe y villano en 45 minutos de Champions

    La roja, merecida por demás, se registró en una innecesaria fuerte entrada contra Achraf Hakimi Mouh, defensa​ del Paris Saint-Germain.

    Con un soberbio tijeretazo, Lucho le dobló el tobillo a Hakimi y con ello lo sacó de la competencia, sin que hasta el momento se hayan entregado detalles de la gravedad de la lesión.

    Las redes sociales se inundaron de críticas inmediatas ante la innecesaria falta, que dejará a Luis Díaz sin Champions por lo menos durante dos fechas.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Ya casi! Conteo regresivo para la presentación del estadio Atanasio Girardot “que la ciudad se merece”

    ¡Toca llevar velas! A oscuras terminó el partido del DIM contra Envigado en el Polideportivo Sur

    ¡Sara, la mejor! Campeona de la Italika Womens Internacional Cup de motociclismo

    Colombia subcampeona del Sudamericano U20 de Atletismo en Lima

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio

    ¡Por un golpe contundente! Titulares de Atlético Nacional para recibir al América en la semifinal de la Copa BetPlay

    ¡Por un golpe contundente! Titulares de Atlético Nacional para recibir al América en la semifinal de la Copa BetPlay

    Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde

    Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde


    [grupos] [fixture items="7"]