Luchador argentino se hizo millonario en una pelea, pero el gobierno podría quitarle casi todo el premio

El luchador de artes marciales mixtas Emiliano Sordi se hizo millonario luego de ganar un millón de dólares en una pelea, sin embargo, de todo ese botín el cordobés podría quedarse sin más de la mitad, pues el gobierno podría quitársela a punta de impuestos.

El analista y consultor económico Manuel Adorni, también argentino, aseguró que de todo el dinero, solo le quedarían 487.500 dólares, y lo explicó así: “el Estado se lo pesificará a $60, por lo que cobrará $60M. De eso pagará $21M en impuestos. Recomprará dólares al blue a $80. Del millón le quedarán 487.500 USD”.

Emiliano Sordi se consagró campeón de la MMA (artes marciales mixtas): ganó 1M USD. El Estado se lo pesificará a $60, por lo que cobrará $60M. De eso pagará $21M en impuestos. Recomprará dólares al blue a $80. Del millón le quedarán 487.500 USD. El Estado le dio la mejor paliza. — Manuel Adorni (@madorni) January 2, 2020

Ante esta situación, el luchador sacó su lado divertido y astuto, e indicó que ya tiene la forma para burlar esta medida y conservar su premio: “me extraña amigo, veo todos tus videos y conferencias. No voy a ser tan boludo de llevar un dolar para argentina jajaj”, le dijo Sordi al economista, asegurando que no entrará todo ese dinero al país, y así no tendrá que pagar los impuestos.