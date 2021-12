Un luchador apuñala y muerde la cabeza de un árbitro, sufre graves heridas

El luchador Devon Nicholson, conocido como Hannibal, atacó brutalmente con un arma al árbitro Lando Deltoro durante un evento independiente el pasado sábado en Texas

El luchador habría apuñalado en la cabeza al árbitro durante su combate de wrestling (pressing catch) del ‘Christmas Star Wars’ de World Class Pro Wrestling.

El árbitro del combate perdió la consciencia durante el ataque y tuvo que ser trasladado al hospital para que suturasen con grapas las heridas que sufrió en la cabeza tras el ataque de Hannibal con un punzón metálico.

A través de redes sociales compartieron el momento en el que Deltoro estuvo sangrando abundantemente. De acuerdo con medios nacionales, el luchador le dañó una arteria.

Según detallaron los testigos, Devon Nicholson usó un arma punzante que causó heridas a la víctima. Debido a la naturaleza de la noticia, advertimos al lector de algunas imágenes que podrían herir su sensibilidad.

La versión de la Policía es que Lando Deltoro cobró dinero para vestirse de árbitro, participar en el combate y que Hannibal le golpease en la cabeza.

Por otra parte, Hannibal explicó todo lo sucedido en su canal de Youtube: “Ese árbitro fue contratado para sangrar. No arbitró ninguna otra pelea. El único propósito por el que fue contratado era sangrar… Me dieron un accesorio para crear el efecto de arma en el combate».

I’m not about “Cancel Culture”, but promotions need to STOP booking “Hannibal”, AKA “Blood Hunter”. There’s been numerous accusations of sexual harassment & several incidents of him legit injuring people. He’s a reckless liability that’s all about himself & getting YouTube views. pic.twitter.com/AfB2hc5LiF

— The Slop Drop (@TheSlopDrop1) December 12, 2021