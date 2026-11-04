De las luces «navideñas» a oscuridad total: falla eléctrica retrasa el Cúcuta vs. Santa Fe

Resumen: Falla eléctrica en el estadio General Santander dejó retrasado el Cúcuta vs. Santa Fe de la fecha 17 de la Liga BetPlay. La transmisión de Win + tampoco pudo iniciar; versiones preliminares apuntan a un portafusible y se habla de unos 45 minutos de retraso en total.

Cúcuta. Lo que arrancó como una noche de fiesta en el estadio General Santander terminó en apagón. El partido entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, quedó retrasado este miércoles 4 de noviembre por una falla eléctrica en el escenario deportivo, cuando faltaban pocos minutos para el pitazo inicial, previsto para las 6:30 p. m.

La señal de Win +, que tiene los derechos de transmisión del fútbol colombiano, tampoco pudo iniciar su cubrimiento del compromiso. En pantalla, el canal confirmó la novedad con el rótulo «PARTIDO RETRASADO POR FALLA ELÉCTRICA», mientras el estadio permanecía a oscuras.

De acuerdo con el relato de aficionados presentes en el escenario, la noche había comenzado con un llamativo espectáculo de luces, al estilo de un show «navideño», que iluminó el General Santander antes del encuentro. Sin embargo, lo que inició como un lindo espectáculo de luces terminó en un fallo eléctrico que dejó sin servicio al estadio y sin fútbol a miles de hinchas.

Versiones preliminares, aún sin confirmación oficial, apuntan a que el problema se habría presentado en un portafusible del sistema eléctrico del escenario. De manera tentativa, en el estadio se habla de al menos 30 minutos más de retraso, es decir unos 45 minutos en total frente a la hora programada, aunque hasta el cierre de esta nota ni la Dimayor ni el Cúcuta Deportivo habían confirmado una nueva hora de inicio.

Partido clave en las dos orillas de la tabla

El compromiso es vital para los dos equipos en la recta final del todos contra todos. Cúcuta Deportivo llega undécimo con 21 puntos: una victoria lo dejaría a una unidad de los puestos de cuadrangulares y, además, lo alejaría casi por completo del fantasma del descenso, después de que Jaguares cayera 2-0 en Pasto. El motilón atraviesa, eso sí, una semana de turbulencias: viene de perder 0-2 en casa ante Águilas Doradas y su técnico, el argentino Nicolás Chiesa, llegó a decir que estaba «sin energía» para continuar, aunque finalmente optó por seguir al frente del equipo.

Santa Fe, por su parte, es quinto con 28 unidades y puede sellar matemáticamente su clasificación a los cuadrangulares: si gana llegará a 31 puntos, por encima del llamado «número mágico» de 30. Los cardenales no cuentan con su goleador, el uruguayo Franco Fagúndez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, pero viajaron con su referente Hugo Rodallega. El juego es dirigido por el árbitro Fernando Bautista, del Tolima.

Un problema viejo del General Santander

El apagón de este miércoles reabre la larga historia de problemas de iluminación del estadio cucuteño. En abril pasado, la Dimayor dio un ultimátum a los escenarios sin iluminación apta para partidos nocturnos, lo que obligó a reprogramar varios compromisos del Cúcuta en el primer semestre. Tras la exigencia, el IMRD anunció un contrato de 2.800 millones de pesos para reemplazar las 180 luminarias de las cuatro torres del estadio, unas obras que debían estar listas a finales de junio.

Ya en 2023 la Conmebol había advertido que la iluminación del General Santander no calificaba para partidos internacionales, con una media de 292 lux frente a los 650 requeridos para la transmisión de un partido. Y en mayo de 2025 un apagón detuvo por unos 20 minutos un partido de cuadrangulares entre Cúcuta Deportivo y Patriotas, otro antecedente de una problemática que los cucuteños conocen de sobra.

La jornada de este miércoles estuvo marcada además en Cúcuta por suspensiones programadas del servicio de energía, anunciadas por CENS Grupo EPM por trabajos de reposición de redes, con dos maniobras de corta duración previstas entre las 5:00 y las 6:30 p. m. en varios sectores de la ciudad. No hay confirmación oficial de que esos trabajos tengan relación con la falla presentada en el estadio.

Se espera que en las próximas horas la Dimayor y el club motilón entreguen un parte oficial sobre el alcance del daño y la nueva programación del compromiso.

Foto: Cortesía.