Una investigación detallada publicada por el medio digital Cerosetenta (070), reveló que el estudiante Lucas Villa, quien perdió la vida en el mes de mayo durante las manifestaciones del paro nacional, habría sido asesinado de forma premeditada.

Y es que de acuerdo con la investigación detallada por el medio independiente, en compañía de otras tres agencias digitales, reveló una recopilación de videos y archivos de Villa el día de su muerte, con la cual se construyó el presunto asesinato en un modelo 3D.

Según el informe, el momento clave de la escena se localiza hacia las 7:31 pm de ese 05 de mayo, cuando Lucas Villa «caminaba en sentido sur del otro lado del Viaducto”, y tras ocho segundos después de ser captado por la secuencia, se escuchó una ráfaga de ocho disparos donde el estudiante cayó al suelo. Instantes después, las cámaras identifican a dos personas que escapan del lugar en una motocicleta “por la salida del viaducto hacia el este”.

En la investigación, el medio recreó los movimientos de los presuntos sicarios que se movilizaban en la motocicleta, en los que se pudo concluir que «el asesino se movió con decisión hacia Lucas y disparó 8 veces”, la séptima y última bala fue la que impactó en la humanidad de Villa cuando este “ya estaba en el suelo”.

Instantes después del hecho, una ambulancia pasó por el sector pero no se detuvo en el lugar, por lo que Cerosetenta dedujo que el vehículo no se detuvo en la escena del crimen porque «iba ocupado» pero no descarta que se trate de un cómplice del crimen.

Finalmente, el portal digital reveló que el tiro de gracia que dejó a Lucas Villa con muerte cerebral, fue disparado a menos de un metro de distancia, por lo que se cree que todo fue minuciosamente planeado.

Esta es la investigación sobre le asesinato de Lucas Villa

Plantón en Girardota rechaza los feminicidios tras asesinato reciente de una joven https://t.co/Huai1PYHZx — Minuto30.com (@minuto30com) December 7, 2021

Para leer más noticias, haga clic Aquí