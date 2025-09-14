Lucas se perdió en Enciso: no porta la pañoleta pero si tiene collar ¿lo viste?

Resumen: La mascota fue vista por última vez la noche del 12 de septiembre en el barrio Enciso, sector Calle Nueva. Lucas tiene 7 años
Minuto30.com .- Lucas es un hermoso perrito de tamaño pequeño que se extravió en el oriente de Medellín y su familia lo busca. Si lo ha visto comuníquese al whatsapp de contacto.
La mascota fue vista por última vez la noche del 12 de septiembre en el barrio Enciso, sector Calle Nueva. Lucas tiene 7 años y al momento en que se extravió no portaba pañoleta pero si un collar.
Si lo encontró, lo ha visto o sabe de su paraedero comuníquese al whatsapp 3042415408.
Cualquier información es importante para encontrar la mascota.
Aquí más Mascotas perdidas y en adopción