VIDEO: Lucas Cañas recibió aval Conservador al Concejo de Medellín y sigue esperando que se defina el candidato del partido a la Alcaldía

El Partido Conservador aún no decide a quién entregarle el aval de esa colectividad para la Alcaldía en Medellín, por lo que el concejal Lucas Cañas, fue presentado por ‘El Equipo de Antioquia’, como aspirante a repetir periodo en el Concejo de la ciudad.

“Hoy el partido está en medio de una discusión y hoy a una precandidatura porque no tenemos claro el panorama de hacia dónde va el partido (…) uno no puede regalarse a quién no lo recibe, el Partido Conservador no puede tener una actitud de rémora frente a una realidad de un candidato que va con el aval de su propio partido”, manifestó.

Al preguntarle si apoyaría a Fico Gutiérrez, frente al eventual coaval del Partido Conservador, Cañas respondió: “Yo tengo que ser coherente y yo creo y estoy convencido de que la solución para Medellín no es regresar al pasado, ni elegir la continuidad de Daniel Quintero. Medellín necesita una alternativa distinta, que convoque a la ciudadanía, para que miremos hacia adelante, sin espejo retrovisor, sin divisiones. Es que el responsable de lo que hoy vive Medellín es Federico Gutiérrez, porque gracias a su pésima alcaldía, el alcalde de Medellín es Daniel Quintero. Yo no puedo en mi convicción y mi coherencia, decir o pensar otra cosa distinta, soy un hombre coherente”, agregó.

Sobre el tema, el senador Carlos Andrés Trujillo, líder de ‘El equipo de Antioquia’ manifestó que por lo pronto el hoy concejal, fue presentado como candidato para repetir curul en el Concejo de Medellín y esperan que en los próximos días el partido defina quién será el candidato de esta colectividad en la capital antioqueña.

