El cantante Lucas Arnau estuvo en una cirugía compleja

in

El cantante colombiano Lucas Arnau estuvo en una cirugía compleja, así lo evidenció en sus redes sociales donde publicó una fotografía estando en una camilla de un hospital.

«Hola familia, imagínense que hoy me hicieron trasplante de rodilla derecha, una cirugía compleja pero que cambiara mi vida por completo! Mañana que venga el médico les cuento en detalle todo, saludos», expresó el artista en la descripción de la foto.

Luego de presentar fuertes molestias, el cantante de 42 años tuvo que hacerse un trasplante de rodilla.

«Ya me dolía caminar, tuve que dejar todos mis deportes y estaba llevando una vida muy sedentaria a causa de eso y yo que no me puedo quedar quieto», escribió en una imagen que publicó en sus estados de Instagram.

La cirugía se le practicó el pasado lunes 7 de marzo.