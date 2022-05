Lowe León le envió mensaje a su supuesta hija con Andrea Valdiri

in

Lowe León es un reconocido cantante y recientemente habló sobre su nueva musica además, sobre su supuesta paternidad de la hija que comparte con la influenciadora Andrea Valdiri.

El cantante se encuentra en gira de medios promocionando su música y aprovechó las cámaras en el Canal RCN para enviar un mensaje a la pequeña Adhara, quien para él, seguirá siendo su hija hasta que «la ley demuestre lo contrario» y contó que ya inició el proceso.

También le puede interesar…

¡En adopción responsable!, este hermoso gatico busca un hogar que lo llene de amor y atención https://t.co/Z3tuH0kJpe — Minuto30.com (@minuto30com) May 24, 2022

«Espero que esa persona en algún momento pueda doblegar su ego, pedir perdón por definitivamente negarle esa posibilidad a la niña de tener a su padre. Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo», dijo León, quien cree que en algún momento la verdad saldrá a la luz.

Lowe León envió mensaje a Adhara.

El artista reitera en la entrevista que nunca ha evadido su responsabilidad como padre y ejercer esa paternidad de forma constante pues no tiene corazón para eso, según sus palabras.

«Si es mi niña aquí va a tener la posibilidad de estar con su papá y que comparta con sus hermanos como es el deber ser, pero yo en ningún momento soy, como me han hecho y han puesto a Colombia patas arriba en contra mío, a decir que yo soy un padre irresponsable, eso jamás nunca ha pasado», puntualizó el hombre y además envió un cariñoso mensaje para su hija.

Para leer más noticias, clic aquí.