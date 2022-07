[FOTOS] Lowe León reveló sus conversaciones con Andrea Valdiri

in

Lowe León ya no está dispuesto a seguir siendo generoso y dar concesiones o ignorar los ataques de Andrea Valdiri. De hecho, está dispuesto, pero muy dispuesto a probar que se ha preocupado por Adhara incluso antes de que ella naciera.

Hace poco, Lowe le agradeció a Andrea que aceptara la prueba de ADN donde este podría determinar si era el padre de la niña: «Gracias por esta maravillosa noticia, Adhara seguirá en su espacio y con su familia, tú sabes que yo no soy un mal hombre», expresó.

También le puede interesar…

Este volvió a arremeter contra la Valdiri, y sus representantes legales emitieron un comunicado a través de Instagram rechazando las declaraciones de Lowe León.

«Tu ego de mujer cegó y violentó por completo el bienestar de un ser inocente. Ahora vienes a hacerte la víctima», dijo León.

Así, expuso algunas conversaciones que habría tenido con la influencer cuando ella estaba embarazada.

«Aquí te dejó un par de chats de WhatsApp y iMessage que no me había atrevido a revelar, pero que hoy con la justicia de mi lado me siento tranquilo de hacerlo», dijo este en sus historias.

Y también afirmó que haría uso de sus chats para probar que sí estuvo pendiente de Adhara.

Los chats de Lowe León con Andrea Valdiri.

«Tengo guardada toda la evidencia para demostrarle al juez, a mi hija y al mundo entero que jamás me desentendí de mis obligaciones y, que por el contrario, se me violentaron mis derechos y los de un ser inocente», afirmó.

Para leer más noticias, clic aquí.