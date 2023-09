Los Yeah Yeah Yeahs resucitan en ‘The Town’ tras un largo letargo

São Paulo, 9 sep (EFE).- Los Yeah Yeah Yeahs, banda referencia del rock alternativo de la primera década de los 2000, rompió la calma del festival 'The Town', en São Paulo, en un ruidoso concierto que sirvió para presentar en Brasil su primer nuevo álbum en nueve años y recordar al público que siguen en pie.

"Somos los Yeah Yeah Yeahs y estamos muy contentos de estar aquí esta noche", exclamó para romper el hielo la vocalista Karen O, vestida con unos largos guantes verdes con flecos y un poncho.

Palabras de una normalidad total que, sin embargo, fueron seguidas de todo un torbellino de batería y guitarra eléctrica y de una catarata de luces de colores que daban al público la impresión de estar flotando en otro planeta.

La banda neoyorquina abrió con "Spitting off the edge of the world", una de las canciones de su nuevo álbum "Cool it down", que desde hace un año les ha llevado a subirse otra vez a los mejores escenarios del mundo.

Le siguió "Burning", también del nuevo álbum, para luego pasar a los grandes éxitos que marcaron su ascenso a principios de los 2000

Karen O dedicó la canción de amor "Maps", con su famoso estribillo, a Queens of the Stone Age, la banda que canceló en el último momento por problemas de salud y que los Yeah Yeah Yeahs sustituyeron.

Mientras tocaban "Heads will roll", otra de sus canciones más conocidas, una persona que había tomado la tirolina que pasa frente al escenario se quedó encallada a mitad de camino.

Los Yeah Yeah Yeahs acompañaron el rescate con la batería y, ya con la persona a salvo, siguieron cantando hasta terminar en un estrepitoso final con el que dejaron claro que no están cerca de jubilarse.

Después de la banda, clausuraran la jornada los Foo Fighters, su primer concierto en Brasil desde la muerte de su baterista Taylor Hawkins hace un año.

'The Town', creado por los organizadores del festival Rock in Río, espera recibir medio millón de personas durante los cinco días de conciertos, que empezaron el pasado sábado y continuarán hasta este domingo.

Por: EFE