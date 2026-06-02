Resumen: El excandidato no ocultó su preocupación por el tono con el que arrancó esta nueva fase de la campaña y lanzó una dura crítica a las declaraciones dadas por los ganadores en la noche del domingo

«Los votos no son de los dirigentes, son de cada ciudadano» Fajardo se pronuncia de cara a Segunda Vuelta

Minuto30.com .- El excandidato presidencial Sergio Fajardo emitió un contundente mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter). Bajo la premisa de representar a más de un millón de colombianos que respaldaron su propuesta, Fajardo fijó sus líneas rojas y anunció los pasos a seguir de su movimiento.

A continuación, los puntos centrales de su pronunciamiento:

El peso del centro y el llamado a la moderación

Fajardo reconoció el triunfo de los dos finalistas, pero les recordó la enorme responsabilidad que tienen de «sumar y ampliar» más allá de sus bases actuales. Destacó que el millón de votos obtenidos por su fórmula junto a Edna Bonilla, sumados a otras expresiones moderadas, demuestran que una parte importante del país resiste la polarización y exige un «CAMBIO. SERIO. SEGURO».

Fuerte crítica a los discursos «sectarios»

El excandidato no ocultó su preocupación por el tono con el que arrancó esta nueva fase de la campaña. Lanzó una dura crítica a las declaraciones dadas por los ganadores en la noche del domingo:

Calificó los discursos de victoria como agresivos y sectarios hacia quienes votaron distinto, advirtiendo que «presagian lo peor para Colombia».

Señaló que en las horas posteriores a los comicios se han visto posicionamientos que considera peligrosos para la vida democrática del país.

Hizo un llamado formal a ambos candidatos para llevar a cabo una campaña limpia, basada en debates y libre de estrategias que dividan aún más a la nación.

El anuncio del «Decálogo del Millón»

Frente al interrogante de qué pasará con sus electores, Fajardo fue enfático en aclarar que «los votos no son de los dirigentes, son de cada ciudadano y son libres».

Sin embargo, anunció que para aportar gobernabilidad y centralidad al próximo gobierno (sin importar quién gane), presentará públicamente el «Decálogo del millón». Este documento compilará los principios y propuestas fundamentales de su plan de gobierno, y será revelado a todo el país al mediodía de mañana.

«Los que fueron, son y serán nuestros principios y propuestas están ahí para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno». — Sergio Fajardo.

Trino de Sergio Fajardo