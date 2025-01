Resumen: Los transportadores de carga en Antioquia continúan en asamblea permanente, pero aseguran que no habrá paro camionero durante el puente de Reyes. Exigen soluciones al Gobierno por problemas como el alza en peajes y combustible.

Los transportadores de carga de Antioquia siguen en asamblea permanente, pero no habrá paro durante el puente de Reyes

El gremio de transportadores de carga en Antioquia ha confirmado que, a pesar de la situación tensa que atraviesa el sector, no habrá paro camionero durante el puente de Reyes. A través de un comunicado, se aclaró que los viajeros no tendrán inconvenientes en sus desplazamientos y retornos a casa, y que los valores de transporte permanecerán sin alteraciones. No obstante, los transportadores siguen en asamblea permanente y en constante monitoreo de las respuestas del Gobierno.

Anderson Quiceno, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga en Antioquia, explicó que aunque la situación aún está en evaluación, no se ha declarado una “hora cero” para los próximos días. Sin embargo, señaló que existe un malestar generalizado en el sector, especialmente por el aumento de los costos, tales como el alza en los peajes y los precios del combustible. “Apenas llevamos un par de días en reunión, pero el comportamiento del sector sigue siendo incierto para la próxima semana”, expresó Quiceno.

A lo largo de las últimas horas, se registró un bloqueo intermitente en la vía Medellín-El Santuario, a la altura de la entrada Zamora, como una forma de protesta para visibilizar las dificultades que atraviesa el sector transportador. Los camioneros manifestaron que este tipo de acciones son una manera de hacer frente a los problemas económicos que afectan al gremio.

El sector transportador espera que el Gobierno nacional atienda sus demandas y ofrezca soluciones efectivas para garantizar la estabilidad del transporte de carga en el país. Mientras tanto, algunos gremios en otras regiones del país aún consideran la posibilidad de un paro, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro inmediato del sector.

Lea también:Edmundo González se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca para discutir la lucha por la democracia en Venezuela

Más noticias de Medellín