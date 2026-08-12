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    Los «Topos Aztecas» ya están en Cali para buscar sobrevivientes del sismo

    Su llegada a Cali representa un refuerzo técnico invaluable para los bomberos locales, unidades de Medellín, Pereira y otras regiones que trabajan sin descanso en la «zona cero»

    Publicado por: SoloDuque

    Los «Topos Aztecas» ya están en Cali para buscar sobrevivientes del sismo

    Resumen: Su llegada a Cali representa un refuerzo técnico invaluable para los bomberos locales, unidades de Medellín, Pereira y otras regiones que trabajan sin descanso en la "zona cero"

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    Minuto30.com .- En medio de la dolorosa emergencia que atraviesa la capital vallecaucana tras el devastador sismo, una noticia ha inyectado fuerza y esperanza a los caleños: los Topos Aztecas, el legendario grupo de rescatistas voluntarios mexicanos, ya se encuentran en la ciudad listos para operar.

    La confirmación la hizo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a través de sus canales oficiales, donde le dio una calurosa bienvenida y agradeció profundamente la solidaridad del equipo norteamericano.

    los topos en cali

    Experiencia mundial para rescatar vidas caleñas

    Los Topos Aztecas son mundialmente reconocidos por su experticia en estructuras colapsadas. Este grupo nació tras el terremoto de 1985 en México y, desde entonces, han viajado por el mundo salvando vidas en los desastres más complejos, utilizando técnicas especializadas y binomios caninos de búsqueda.

    Su llegada a Cali representa un refuerzo técnico invaluable para los bomberos locales, unidades de Medellín, Pereira y otras regiones que trabajan sin descanso en la «zona cero. El objetivo es claro: localizar a los ciudadanos que, se presume, permanecen atrapados bajo toneladas de concreto y acero.

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    «¡Bienvenidos muchachos y muchas gracias por venir a ayudarnos a salvar la vida de los caleños que aún se encuentran bajo los escombros! (…) Cada minuto cuenta», expresó el alcalde Eder, visiblemente conmovido por la llegada del contingente.

    Un llamado a la comunidad

    Ante la presencia de múltiples organismos de socorro y equipos internacionales, el mandatario distrital hizo un llamado urgente a la ciudadanía para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones de rescate:

    «Acatemos por favor todas las recomendaciones de los organismos y rescatistas expertos». La colaboración ciudadana, manteniendo la calma y despejando las vías para vehículos de emergencia, es fundamental en este momento crítico.

    La llegada de los Topos Aztecas inyecta una dosis de esperanza a las familias caleñas que esperan angustiadas noticias de sus seres queridos. Desde Minuto30, seguimos atentos a la evolución de las labores de rescate.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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