Pekín, 14 feb (EFE).- Las taquillas chinas están dando el zarpazo este 2024, con cifras que apuntalan el crecimiento del año pasado, el primero sin las draconianas medidas de la política 'cero covid', y con nuevas producciones que han llamado la atención de Hollywood.

Las cifras son mareantes: de acuerdo con Maoyan, una de las principales plataformas de venta de entradas, los cines chinos han recaudado ya más de 750 millones de dólares en lo que va de año, lo que supone 150 millones más que Estados Unidos.

Un regreso masivo a los cines respaldado por las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, del 10 al 17 de febrero: la taquilla acumula desde el sábado, según Maoyan, ventas por valor de 5.000 millones de yuanes (696 millones de dólares).

Una boxeadora en la cima

Una decena de cintas locales encabeza la cartelera, pero es la comedia 'Yolo (You Only Live Once)', que se estrenó el sábado, la que está pulverizando récords con taquillazos diarios de más de 350 millones de yuanes (48 millones de dólares).

La película, basada en la japonesa '100 Yen Love', está escrita, dirigida y protagonizada por Jia Ling, una de las cineastas más taquilleras de la China de los últimos años y que esta vez interpreta a Le Ying, una joven desempleada cuya vida da un giro tras conocer a un entrenador de boxeo.

Jia, adorada por su risa contagiosa y sus actuaciones emotivas, tardó un año en terminar la película y perdió 50 kilos de peso para meterse en el papel, levantando admiración -aunque también críticas- en las redes sociales del país oriental.

Una cinta tan taquillera que, según publicó el viernes la revista 'Variety', Sony Pictures ha adquirido los derechos de su distribución internacional, además de comprar los de 'Hi, Mom', su trabajo anterior, para lanzar una versión en inglés con la propia Jia como productora ejecutiva.

Aquella película, de 2021, catapultó a la cineasta a la fama con la historia de una joven que, al modo de 'Regreso al futuro', tiene un accidente automovilístico que la lleva a principios de la década de 1980, donde conocerá a su futura madre y a una China muy diferente a la actual.

Muchos se preguntan si 'Yolo' podría tener éxito fuera, especialmente ahora que el país ve en el cine un gran escaparate para su poder blando, aunque en muchas ocasiones la propaganda, la censura y las particularidades del mercado chino se interponen en su camino hacia una mayor acogida internacional.

"Podría gustar en otros países. Sus películas dan en el clavo porque tratan temas intergeneracionales, pero son muy actuales. 'Yolo' es sobre una mujer que pasa todo tipo de dificultades y que consigue empoderarse a través del boxeo", comenta a Efe Shizhong, un pequinés que se ha refugiado en las salas de la capital para dar la bienvenida al Año del Dragón.

Cuota a las películas extranjeras

Al margen, otros títulos locales compiten estas vacaciones. Entre ellos, 'Pegasus 2', sobre la historia de un antiguo piloto que instruye a un novato conductor, y la nueva cinta de la exitosa franquicia china de animación 'Boonie Bears: Time Twist'.

Les sigue de cerca 'Article 20', la última producción del afamado director Zhang Yimou, conocido en Occidente por 'Hero' o 'La casa de las dagas voladoras' y que apuesta por un 'thriller' judicial.

La incógnita, si estas cintas hacen superar los números de 2023, cuando la taquilla china sumó 54.910 millones de yuanes (7.644 millones de dólares), cifra menor que los récords de 2019 y 2018, pero la cuarta más alta en su historia, si bien la manipulación de la taquilla sobrevuela como una regla no escrita en la industria cinematográfica local.

El dominio de los títulos nacionales en China contrasta con la falta de competencia con producciones extranjeras, dado que Pekín limita la cantidad de cintas foráneas con un sistema de cuotas que permite la proyección de unas 34 producciones por año.

Así, quienquiera ver una película extranjera estos días tendrá que conformarse con cintas como 'Aquaman' o la producción que recoge los conciertos de Taylor Swift, quien realizó recientemente una gira por Asia.. sin pasar por China.

Jesús Centeno

Por: EFE