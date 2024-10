Los simios no olvidan a sus amigos

Redacción ciencia, 18 dic (EFE).- Los simios reconocen a miembros de su grupo aunque lleven más de 25 años sin verse, lo que supone la memoria social más duradera jamás documentada en animales, comparable a la humana, según un estudio publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS). El estudio, liderado por la […]