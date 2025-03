¡Los que pitarán a los antioqueños! Listo los árbitros para la fecha 9 de la Liga

Resumen: La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol anunció los árbitros para la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor I-2025. Wilmar Roldán dirigirá Envigado vs. Atlético Nacional, con Jenny Arias en el VAR y John León en el AVAR. Bismarks Santiago será el árbitro de Independiente Medellín vs. Deportivo Cali, con Fernando Acuña en el VAR y Sebastián Toro en el AVAR. Carlos Márquez arbitrará Millonarios vs. Águilas Doradas, con Keiner Jiménez en el VAR y Jhonatan Aguirre en el AVAR. Otros partidos y sus árbitros son: Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira (Diego Ruiz), Deportivo Pasto vs. La Equidad (Jairo Mayorga), Fortaleza vs. Deportes Tolima (Álvaro Meléndez), América vs. Alianza (Alejandro Moncada), Once Caldas vs. Independiente Santa Fe (Luis Matorel), Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó (Diego Ulloa) y Llaneros vs. Junior (Luis Delgado).