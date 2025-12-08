Los que no viajaron de Nacional a Cali por lesión: uno está próximo a regresar

Minuto30
    Atlético Nacional entregó reporte médico con los jugadores lesionados previo al clásico contra América de Cali.
    Atlético Nacional entregó reporte médico con los jugadores lesionados previo al clásico contra América de Cali. Foto: Atlético Nacional
    Minuto30.com .- Atlético Nacional enfrentará el decisivo encuentro de este lunes 8 de diciembre con tres bajas sensibles por lesión, en una fecha clave para lograr la clasificación a la final del fútbol colombiano. El equipo necesita urgentemente una victoria por goleada y esperar el resultado del otro partido del Grupo A para asegurar el paso y darle una “Navidad feliz” a sus hinchas.

    El técnico Diego Arias no podrá contar con los jugadores Andrés Sarmiento, Juan José Arias y Joan Castro para la sexta y última fecha de los cuadrangulares semifinales, donde enfrentarán al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

    El esquema táctico de este partido será vital, pues la diferencia de gol será determinante.

    Evolución de los lesionados

    En cuanto a la evolución de los lesionados, el delantero Andrés Sarmiento ya presenta mejoría y se encuentra realizando entrenamientos grupales, por lo que su regreso a las canchas estaría próximo. Sin embargo, no estará disponible para el compromiso de hoy.

    Por su parte, los defensores Juan José Arias y Joan Castro continúan en proceso de recuperación. Su regreso al equipo depende de la evolución de sus respectivas lesiones, por lo que el cuerpo técnico estará pendiente de su estado físico para los próximos retos del club.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

