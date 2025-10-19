Resumen: Dos hombres de 22 y 24 años fueron capturados en el sur de Bogotá tras robar una camioneta de lujo y huir a toda velocidad. La Policía logró interceptarlos sobre la avenida Boyacá, luego de una persecución en la que hubo intercambio de disparos. En el operativo se recuperó el vehículo, dos celulares y un arma de fuego, elementos que quedaron bajo custodia de la Fiscalía para el proceso judicial.

¡Los pillaron en plena fuga! Capturados dos hombres tras robar una camioneta de lujo en el sur de Bogotá

Una rápida acción policial permitió la recuperación de una camioneta de alta gama y la captura de dos presuntos delincuentes en el sur de Bogotá, luego de un violento hurto registrado en la diagonal 49A.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue interceptada por otro vehículo cuando llegaba a un establecimiento. Los ocupantes del carro lo intimidaron con un arma de fuego y lo despojaron de su camioneta, dándose a la fuga de inmediato.

Alertados por el ciudadano, uniformados del CAI Venecia activaron el Plan Candado, lo que permitió ubicar a los sospechosos pocos minutos después sobre la avenida Boyacá con carrera 25. Al notar la presencia policial, los hombres intentaron escapar y se produjo un intercambio de disparos antes de ser reducidos y capturados en flagrancia.

Los detenidos, de 22 y 24 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto a vehículo y porte ilegal de armas de fuego. En el procedimiento se logró además la recuperación de la camioneta, la incautación de un arma y la recuperación de dos teléfonos celulares.

El mayor Ibrihan Cuero, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, destacó la efectividad del operativo: “Gracias a la reacción inmediata de las patrullas y a la coordinación de las unidades en terreno, logramos frustrar la huida de los delincuentes y devolver el vehículo a su propietario”, afirmó.

Los segundos contaban y policías no dudaron en desplegar un 'plan candado' en #Tunjuelito para ubicar una camioneta hurtada y capturar a dos hombres armados tras el cruce de disparos. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Esto no es suerte, es el resultado del trabajo de quienes patrullan las calles de Bogotá. pic.twitter.com/vOV11UrkQd — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 19, 2025

En lo corrido del año, la Estación de Policía de Tunjuelito ha logrado la incautación de 25 armas de fuego y la recuperación de 82 vehículos, como resultado de las acciones preventivas y de control en la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer la seguridad y avanzar en las investigaciones contra el crimen en la ciudad.