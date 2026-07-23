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Resumen: Estas movidas directivas marcan un punto de inflexión en la administración de Ecopetrol, en un momento clave para los retos financieros de la compañía y los lineamientos de la transición energética en Colombia.

Los petristas Ricardo Roa y Angela María Robledo salen de Ecopetrol: Luis Felipe Henao liderará la Junta Directiva

Minuto30.com .- Ecopetrol, la principal empresa estatal de Colombia, inició una nueva etapa en su dirección corporativa. En medio de un proceso de reestructuración interna, la compañía petrolera anunció un remezón en su alta gerencia que incluye la salida de su actual presidente, Ricardo Roa, y la elección de Luis Felipe Henao como nuevo presidente de la Junta Directiva.

Las decisiones fueron adoptadas durante una reciente sesión de la Junta Directiva, trazando la hoja de ruta para la transición de liderazgo en la empresa más grande del país.

Transición en la Presidencia Ejecutiva

El cambio más significativo se dará en la presidencia de la compañía. Tras varias ausencias por vacaciones y licencias no remuneradas, se confirmó que Ricardo Roa presentará su renuncia por mutuo acuerdo y dejará oficialmente su cargo como presidente de Ecopetrol el próximo 30 de julio.

Para garantizar la continuidad operativa y administrativa de la petrolera, la Junta estableció el siguiente plan de sucesión temporal:

Presidencia encargada: A partir del 31 de julio, la dirección ejecutiva será asumida de manera interina por Juan Carlos Hurtado Parra.

Proceso de selección: Hurtado Parra permanecerá en el cargo mientras la Junta Directiva adelanta el proceso formal de cazatalentos (headhunting) para designar al nuevo presidente en propiedad de la empresa.

Nueva Junta Directiva y cambios en las vicepresidencias

De manera paralela, la estructura de la Junta Directiva y la alta gerencia también sufrieron modificaciones estratégicas:

Liderazgo de la Junta: Luis Felipe Henao Cardona fue elegido como el nuevo presidente de la Junta Directiva, acompañado por Hildebrando Vélez Galeano, quien asumirá como vicepresidente de esta instancia.

Renuncias en la mesa directiva: Se oficializó la dimisión de Ángela María Robledo Gómez y Tatiana Roa Avendaño a sus puestos en la Junta, con efectos a partir del 31 de julio.

Vicepresidencia de Energías para la Transición: Bayron Arley Triana Arias renunció a este cargo (efectivo el 31 de julio). A partir del 1 de agosto, Ernesto Alfonso Gómez Cabarcas, actual gerente general de Refinería, asumirá esta vicepresidencia de manera encargada.

Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional: Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros dejará esta dependencia el próximo 31 de agosto. Desde el 1 de septiembre, la dirección quedará temporalmente bajo el mando de Juan Pablo Amaya Ibáñez, actual gerente de Talento Organizacional de Hidrocarburos.

Estas movidas directivas marcan un punto de inflexión en la administración de Ecopetrol, en un momento clave para los retos financieros de la compañía y los lineamientos de la transición energética en Colombia.