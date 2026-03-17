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    Los motociclistas no se aguantaron y rompieron el bloqueo de la minga en Medellín

    En Medellín “las vías de hecho no funcionan”.

    Publicado por: SoloDuque

    Los motociclistas no se aguantaron y rompieron el bloqueo de la minga en Medellín

    Resumen: En el lugar se escucharon arengas defendiendo el derecho a la libre movilidad, bajo la premisa de que en Medellín "las vías de hecho no funcionan".

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que inició como una jornada de protestas en el corazón de Medellín escaló a momentos de alta tensión este martes 17 de marzo. En la glorieta de la calle San Juan, a escasos metros de la Alpujarra, se registraron fuertes enfrentamientos verbales y físicos entre motociclistas y miembros de la Minga Indígena que mantenían bloqueada la vía.

    El detonante: El cansancio de los conductores

    Cansados de los cierres viales que paraliza el centro de la ciudad desde el lunes 16 de marzo, decenas de motociclistas decidieron no acatar el bloqueo. Según videos que circulan en redes sociales, los conductores se enfrentaron directamente a los manifestantes, rechazando las “vías de hecho” como método de protesta en la capital antioqueña.

    Funcionarios de la Personería de Medellín tuvieron que mediar en el sitio para evitar que la confrontación pasara a mayores. A diferencia de otros bloqueos, los motociclistas lograron abrirse paso, obligando a los manifestantes a ceder espacio en una de las arterias más importantes de la ciudad.

    En el lugar se escucharon arengas defendiendo el derecho a la libre movilidad, bajo la premisa de que en Medellín “las vías de hecho no funcionan”.

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    Estado actual de la movilidad

    Aunque el flujo vehicular comenzó a normalizarse tras el paso de las motos, la zona de San Juan y las inmediaciones de la Gobernación de Antioquia presentan fuerte congestión. Se recomienda a los ciudadanos tomar rutas alternas como la Avenida 33 o la Calle Colombia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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