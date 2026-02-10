¿Los Motilones, motilarán a Restrepo? Con el técnico en la cuerda floja, el DIM visita al Cúcuta con estos convocados

Resumen: Bajo una intensa presión y con su continuidad en duda, Alejandro Restrepo definió la lista de convocados del Independiente Medellín para enfrentar al Cúcuta Deportivo este martes en el General Santander. El "Poderoso" llega al encuentro en una crisis de resultados, sumando apenas dos puntos de 15 posibles en lo que va del 2026, lo que obliga al estratega a buscar una victoria con figuras como Chaux, Ortiz, Didier Moreno y Fydriszewski. Este duelo se perfila como un examen definitivo para el cuerpo técnico ante una hinchada que exige rectificar el camino tras un inicio de temporada decepcionante.