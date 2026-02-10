¿Los Motilones, motilarán a Restrepo? Con el técnico en la cuerda floja, el DIM visita al Cúcuta con estos convocados

Resumen: Bajo una intensa presión y con su continuidad en duda, Alejandro Restrepo definió la lista de convocados del Independiente Medellín para enfrentar al Cúcuta Deportivo este martes en el General Santander. El "Poderoso" llega al encuentro en una crisis de resultados, sumando apenas dos puntos de 15 posibles en lo que va del 2026, lo que obliga al estratega a buscar una victoria con figuras como Chaux, Ortiz, Didier Moreno y Fydriszewski. Este duelo se perfila como un examen definitivo para el cuerpo técnico ante una hinchada que exige rectificar el camino tras un inicio de temporada decepcionante.
Alejandro Restrepo, en la cuerda floja como técnico del DIM, anunció el grupo de convocados con los que viajó a Cúcuta.
En Norte de Santander, los del ‘Poderoso’ tendrán la tarea de recomponer el camino en este 2026 ante el Cúcuta Deportivo, temporada en el que los resultados no los ha acompañado.
De los 5 partidos disputados, solo ha conseguido dos puntos, en dos empates y tres dolorosas derrotas.
Con la misión de recuperar la confianza que los hinchas perdieron, el estratega convocó a Salvador Ichazo y Éder Chaux.
También viajaron a Cúcuta Kevin Mantilla, José Ortíz, Leyser Chaverra, Esneyder Mena, Francisco Chaverra y Didier Moreno.
Igualmente, concentraron Léider Berrío, Alexis Serna, Diego Moreno, Halam Loboa, Juan Viveros y Malcom Palacios.
Finalmente, el grupo de los convocados lo completan John Montaño, Géronimo Mancilla, Hayen Palacios, Enzo Larrosa, Andrés Dávila, Francisco Fydriszewski.
El juego, aunque es de visita, se disputarán en medio de un clima de mucha presión por parte de los hinchas.
Los seguidores del ‘Poderoso’ se han hecho sentir con permanentes reclamos y exigencias al equipo y las directivas.
El compromiso iniciará en el estadio General Santander desde las 4 de la tarde de este martes 10 de octubre.
