Los memes que deja la inesperada salida de Alejandro Estrada de Masterchef

Alejandro Estrada no es un güevón, no es un idiota, no cometió un “error”, no le ganaron los nervios. No hay que “odiarlo” por evitar que salvara a Cony. Es un tramposo y ya es hora de que los Colombianos rechacemos con severidad la trampa, la corrupción, la “viveza”.

— MAPA (@MapaOtraVez) August 26, 2024