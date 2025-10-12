Los memes no perdonan: la goleada de Colombia a México quedó en jocosas imágenes

Resumen: Como es costumbre en los eventos deportivos de alto impacto, los memes se han convertido en la forma más graciosa y viral de "mantener vivo" el resultado del partido
Minuto30.com .- La contundente victoria 4-0 de la Selección Colombia sobre México en el amistoso de la Fecha FIFA se ha trasladado de la cancha a las redes sociales, donde el ingenio y el humor son los nuevos protagonistas.
Como es costumbre en los eventos deportivos de alto impacto, los memes se han convertido en la forma más graciosa y viral de «mantener vivo» el resultado, como el de este partido jugado en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.
Miles de usuarios inundaron las plataformas con imágenes y videos haciendo bromas sobre la superioridad de la Tricolor y la frustración de la afición mexicana, convirtiendo la goleada en una verdadera batalla de ingenio digital.
Los memes