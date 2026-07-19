Resumen: El contenido más compartido, retuiteado y comentado de la jornada fue una desternillante parodia que involucra a la joven estrella española Lamine Yamal y al astro argentino Lionel Messi.

Los memes de la final del mundial: Messi protagonista de muchos

Minuto30.com .- El Mundial de Fútbol 2026 no solo se jugó en las canchas de Norteamérica; las redes sociales vivieron su propia final. Tras el espectacular triunfo de España sobre Argentina con el agónico gol de Ferran Torres, las plataformas digitales se inundaron con una avalancha de memes. Como era de esperarse, Lionel Messi fue el blanco principal de las burlas, pero un meme en específico se llevó el premio a la genialidad del día.

El ingenio de los internautas no tardó en conectar el presente con el pasado, utilizando la ironía para retratar el cambio de mando en el fútbol global.

¿Cuál es el meme de Lamine Yamal y Messi que se volvió viral?

El contenido más compartido, retuiteado y comentado de la jornada fue una desternillante parodia que involucra a la joven estrella española Lamine Yamal y al astro argentino Lionel Messi.

El meme muestra una edición digital en la que Yamal aparece «bañando» a un Messi visiblemente derrotado en una tina. La imagen es una clara y directa referencia humorística a la famosa fotografía real de hace 18 años (tomada en 2007), donde un jovencísimo Messi, que apenas arrancaba su carrera, posaba para un calendario solidario bañando a un tierno Lamine Yamal cuando este era apenas un bebé de pocos meses.

La genialidad del meme radica en la «venganza» futbolística: los usuarios aseguran que la profecía se cumplió y que «el bebé creció para retirar a la leyenda».

"España" es tendencia porque anuló por completo a Argentina y se acaba de coronar Campeón del Mundo por segunda vez en su historia. pic.twitter.com/TUYfEWgvRt — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 19, 2026

Mephisto, by Joaquín Espalter y Rull, 1872, 📸 by Dan Mullan pic.twitter.com/BVKAhgj50D — ArtButMakeItSports (@ArtButSports) July 19, 2026