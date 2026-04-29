Resumen: Las autoridades y organizaciones de derechos humanos lograron identificar preliminarmente a dos de las tres víctimas mortales

¡Los mataron en la casa! Masacre en Barrancabermeja deja tres jóvenes muertos y una mujer gravemente herida

Minuto30.com .- La violencia y el accionar de los grupos armados no dan tregua en el departamento de Santander. En la tarde de este miércoles, una incursión sicarial al interior de una vivienda en el municipio de Barrancabermeja dejó un trágico saldo de tres personas muertas y una mujer gravemente herida.

Según el reporte oficial del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con este lamentable hecho Colombia alcanza la aterradora cifra de 49 masacres en lo que va corrido del 2026.

Terror en el barrio Rafael Rangel

El hecho de sangre se registró en horas de la tarde, cuando la tranquilidad del barrio Rafael Rangel se vio abruptamente interrumpida por las ráfagas de fuego.

De acuerdo con las primeras informaciones, hombres fuertemente armados llegaron hasta una vivienda del sector, irrumpieron a la fuerza y dispararon de manera indiscriminada contra todos los ocupantes que se encontraban en el lugar. Tras perpetrar el ataque, los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

El saldo del atentado fue devastador: tres personas perdieron la vida en el lugar a causa de la gravedad de los impactos, mientras que una mujer que resultó lesionada fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial de la ciudad, donde su pronóstico es reservado.

Las víctimas: Jóvenes y menores de edad

Las autoridades y organizaciones de derechos humanos lograron identificar preliminarmente a dos de las tres víctimas mortales, confirmando que se trata de población muy joven:

Felipe Delgado, de 21 años.

Over Delgado, de tan solo 17 años de edad.

Sobre la tercera víctima fatal, Indepaz indicó que, al parecer, se trataría de otro menor de edad, lo que agudiza aún más la tragedia y el repudio generalizado en la región.

Una tragedia anunciada por la Defensoría

Este múltiple homicidio no ocurre en un escenario aislado. La Defensoría del Pueblo ya había emitido varias Alertas Tempranas (la AT 013/25, la AT 027/22 y su reciente informe de seguimiento 024/24), donde clasificaba a Barrancabermeja como una zona de alto riesgo.

En dichos documentos, el Ministerio Público advertía sobre:

La imposición de “normas” y gobernanza ilegal por parte de grupos armados.

La violenta disputa territorial por el control de la cadena productiva del narcotráfico.

La guerra por rentas ilícitas como el cobro de extorsiones, el tráfico de armas y el robo de combustible (carteles del hidrocarburo).

Actualmente, en esta convulsa zona del Magdalena Medio hacen fuerte presencia estructuras criminales como el EGC (Clan del Golfo), la guerrilla del ELN y peligrosas bandas de carácter local, quienes serían los principales sospechosos de esta nueva oleada de violencia. Las autoridades adelantan los respectivos operativos y consejos de seguridad para dar con los responsables de la masacre.

Indepaz confirma la masacre 49 del 2026