Bruselas, 15 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) dejaron patente este viernes al término de una cumbre de dos días en Bruselas que mantienen “sentimientos diferentes” sobre la necesidad de un alto el fuego en Gaza, si bien coincidieron en que la ayuda humanitaria debe llegar a la Franja y en que hay que pujar por una solución de dos Estados para poner fin al conflicto.

“Es cierto que existen sentimientos diferentes entre los miembros del Consejo Europeo sobre la noción de pausa humanitaria, defendida por algunos, o de alto el fuego humanitario, defendida por otros. Pero esta cuestión no debe eclipsar lo esencial”, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa al término de la reunión.

El político belga recalcó que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete mostraron unidad en torno a la necesidad de intensificar el acceso de la ayuda humanitaria para la población de Gaza, y de buscar una solución duradera para la región que implique la convivencia de dos Estados, el israelí y el palestino.

“La Unión Europea debe implicarse al máximo para intentar hacer oír su voz en este conflicto”, enfatizó.

España había llegado a esta cumbre con una propuesta respaldada por países como Bélgica o Irlanda de alto el fuego en el enclave palestino, escenario de enfrentamientos entre el Ejército israelí y el movimiento islamista Hamás,

En el debate que celebraron sobre Gaza, los líderes abordaron ideas como la apertura de un corredor marítimo que permita el paso de la ayuda humanitaria (propuesta por Chipre), el refuerzo de la Autoridad Palestina para que asuma un papel “político” creíble y legítimo y no solo administrativo, o la violencia de los rebeldes hutíes de Yemen contra barcos en el mar Rojo.

“Israel tiene derecho a su propia seguridad y derecho a existir, por lo que hemos condenado en repetidas ocasiones y seguimos condenando los ataques terroristas de Hamás y su decisión de utilizar a civiles como escudos humanos”, recalcó Michel.

Además, insistió en la liberación “inmediata e incondicional” de todos los rehenes y que Israel tiene derecho a defenderse “de acuerdo con el derecho internacional”.

Muchos líderes europeos “han dicho, con razón, que hay que condenar el recrudecimiento de la violencia y los ataques de los colonos (israelíes) a los palestinos en Cisjordania”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que “ambas partes tienen que hacer todo lo posible por proteger las vidas de los civiles y Hamás tiene que liberar a todos los rehenes sin condiciones”.

“Además de la ayuda de emergencia, también debemos tratar de trabajar en el día después. No puede haber paz a menos que exista la perspectiva de una solución política, tanto para los israelíes como para los palestinos, y esta es la solución de dos estados”, apostilló.

La política alemana incidió en que para la UE no se pueden hacer desplazamientos forzados en Gaza, su territorio no puede ser un lugar seguro para Hamás ni éste puede estar en el Gobierno del Estado palestino, una Autoridad Palestina reformada tiene que gobernar Cisjordania y Gaza y no puede haber una presencia de Israel a medio y largo plazo en la Franja.

Sobre el hecho de que el Consejo Europeo no aprobara un documento sobre el conflicto, Michel dijo que “no se trataba de tener unas conclusiones escritas, sino de ver lo que nos une”.

"Es suficientemente sólido y nos va a permitir aumentar esa convergencia y el impacto de las conversaciones con países árabes o Estados Unidos”, concluyó.

Por: EFE